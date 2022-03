Doktoren hebben eindelijk ontdekt wat Hans Kazàn mankeert. De illusionist blijkt last te hebben van overtollig maagzuur en dat veroorzaakte misselijkheid, waardoor hij niets binnen kon houden.

"We zijn met z'n allen erg opgelucht", vertelt zijn zoon Steven Kazàn aan RTL Boulevard. "Mijn vader krijgt er nu medicatie voor. Als het aanslaat, is hij snel weer de oude en mag hij het ziekenhuis verlaten."

Kazàn werd vorige week opgenomen omdat hij ernstig verzwakt was. Artsen in het ziekenhuis in Spanje, waar de illusionist en zijn vrouw wonen, konden een tijdlang niet ontdekken wat hem mankeerde.

Het bleek uiteindelijk overtollig maagzuur te zijn. "Elke keer als hij iets at of dronk, speelde dat op. Daardoor ontstonden er spasmes die de misselijkheid veroorzaakten en waardoor hij moest overgeven. Nu mag hij voorzichtig weer iets eten en hopen we dat hij snel opknapt."