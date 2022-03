De Amerikaanse acteur Jussie Smollett mag het hoger beroep in zijn zaak buiten de gevangenis afwachten, melden Amerikaanse media. Een rechter besloot woensdag om de acteur voorlopig op vrije voeten te stellen.

Smollett werd vorige week veroordeeld tot een celstraf van 150 dagen en een boete van 25.000 dollar (bijna 23.000 euro) omdat hij een aanval op hem in scène had gezet en daarover had gelogen tegen de politie.

De rechter bepaalde ook dat de acteur 120.000 dollar (bijna 109.000 euro) aan de stad Chicago moet terugbetalen voor de gemaakte kosten in zijn zaak.

Advocaten en familie vreesden voor Smollets veiligheid

Zijn advocaten gingen tegen de uitspraak in beroep en verzochten de rechter hun cliënt vrij te laten, omdat hij naar verwachting zijn hele straf al zou hebben uitgezeten tegen de tijd dat het beroep wordt behandeld.

Smollets advocaten en familie uitten eerder deze week hun zorgen over de veiligheid van de acteur in de gevangenis. Na de uitspraak zei Smollett tegen de rechter dat "als hij zou sterven in de gevangenis, dat niet door zelfdoding zal zijn". Het is niet duidelijk of dat heeft meegespeeld in de beslissing om hem voorlopig vrij te laten.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).