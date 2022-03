Gaby Blaaser wil geen rimpel in haar gezicht. Sterker nog, de 35-jarige influencer laat al tien jaar iedere oneffenheid wegspuiten met botox. In gesprek met &C vergelijkt ze de cosmetische behandeling met een bezoekje aan de tandarts.

"Al tien jaar botox ik elke rimpel weg: op mijn voorhoofd, tussen mijn wenkbrauwen, mijn kraaienpootjes en ik spuit ook fillers in mijn lippen", aldus Blaaser.

"Ik wil het niet promoten, maar het is echt geen schande als je de natuur een handje helpt. Als ik nu in de spiegel kijk, zie ik iemand die gelukkig is", zegt de influencer.

Blaaser ziet niet veel verschil met een foto van vijf jaar geleden, al is er wel iets veranderd. "Vergeleken met de foto van vijf jaar geleden straal ik meer zelfvertrouwen uit. Ik doe veel om mijn uiterlijk mooi te houden: veel sporten, gezond eten, weinig alcohol drinken, alleen op feestjes roken, niet meer wekelijks onder de zonnebank."

De influencer is over het algemeen tevreden met hoe ze eruitziet, maar haar neus zit haar nog wel eens in de weg. Of ze daar iets aan wil laten doen, weet ze nog niet. "Ik vind operatieve ingrepen eng, als ze botten gaan breken en zo. Ik ben wel benieuwd naar fillers in mijn traangoot. Al mag ik van mijn arts niet doorslaan. Hij zegt het eerlijk wanneer een behandeling of spuit niet nodig is."