Roddelpraat moet de aflevering waarin een nummer van Famke Louise te horen is offline halen. De artieste spande een kort geding aan tegen Jan Roos en Dennis Schouten, omdat zij geen toestemming had gegeven haar nummer te gebruiken in de uitzending.

De rechter oordeelde dat Roos en Schouten zich schuldig hebben gemaakt aan auteursrechtinbreuk en onrechtmatig handelen. De video en alle promotie op andere kanalen hiervan moeten worden verwijderd. Tevens worden ze verplicht tot het plaatsen van een rectificatie waarin staat dat verschillende uitlatingen in de uitzending, waarin werd beweerd dat Famke Louise is misbruikt door Ali B, onjuist en ongegrond zijn.

Voor iedere dag dat de makers van Roddelpraat niet voldoen aan bovenstaande, geldt een dwangsom van 10.000 euro per persoon per dag. Ook moet het YouTube-programma de juridische kosten die door Famke Louise zijn gemaakt vergoeden.

Famke Louise maakte het nummer kort nadat ze had gebroken met haar voormalige managementbureau SPEC, dat wordt gerund door Ali B. Het nummer bracht ze nooit uit en was enkel en alleen bedoeld om de ruzie te verwerken, zei ze eerder. Schouten bleek het nummer in handen te hebben gekregen en liet het horen, omdat het volgens hem bewees dat de zangeres slachtoffer is geworden van ongepast gedrag.

Ali B is beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag: twee vrouwen hebben aangifte gedaan van verkrachting. Schouten meende dat het nummer een duidelijke aanwijzing bevatte dat Famke Louise iets soortgelijks is overkomen. De artieste heeft dat met klem ontkend: zij zegt dat er nooit iets is voorgevallen tussen haar en de rapper.

Famke Louise tevreden met uitspraak

De zangeres is tevreden met de uitspraak van de rechter. "Ik ben blij dat ik in het gelijk ben gesteld door de rechter", schrijft ze in haar Instagram Stories. Ze zegt blij te zijn dat de uitzending offline wordt gehaald en dat er een rectificatie komt. "Ik hoop dat Roddelpraat verantwoordelijkheid neemt en voortaan beter onderzoek verricht, voordat ze zulke heftige uitspraken doen."

Woensdag werd bekend dat YouTube heeft besloten de recentste uitzending van Roddelpraat, waarin zangeres S10 ter sprake kwam, te verwijderen vanwege een schending van het beleid van YouTube inzake intimiderende en kwetsende content. In de uitzending sprak Roos tot in detail over zelfverminking en zelfmoord.

Denk jij aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 113 of 0800-0113 of chat via 113.nl.