Nadège, de Française die als huishoudster voor de familie Meiland in Frankrijk werkte, heeft darmkanker. Aan Privé vertelt ze nog niet te weten hoe ernstig het is en af te wachten wat uit verdere onderzoeken blijkt.

"Ze kunnen er nog niet veel over zeggen, ook niet in welk stadium het zich bevindt, maar het is een catastrofe. Ik ga ervan uit dat ik chemotherapie krijg en word geopereerd", aldus de Française in gesprek met het weekblad.

Begin april ondergaat Nadège opnieuw een colonoscopie, die meer duidelijkheid moet verschaffen. Dan hoort ze ook hoe het traject verder zal gaan. Tot die tijd houdt ze de moed erin.

"Hopelijk kan ik over een poosje zeggen dat het weer goed met mij gaat. Misschien kan ik tegen die tijd aan de slag bij de nieuwe eigenaar van het kasteel. Momenteel heb ik goede, maar ook slechte dagen."

De huishoudster was in de eerdere seizoenen van Chateau Meiland regelmatig te zien en ging ook met de familie mee op vakantie. Toen Martien, Erica en Maxime Meiland terugverhuisden naar Nederland bleef Nadège achter. Het kasteel is inmiddels verkocht.