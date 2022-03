Hans Kazàn weet nog altijd niet wat hem mankeert, terwijl zijn lichaam vast voedsel blijft afstoten. De illusionist is te zwak om naar Nederland af te reizen voor een second opinion, zo vertelt zijn vrouw Wendy aan De Telegraaf.

Kazàn werd vorige week opgenomen, omdat hij ernstig verzwakt was. Tot nu toe hebben artsen in het ziekenhuis in Spanje, waar de illusionist en zijn vrouw wonen, niet kunnen ontdekken wat hem mankeert.

Zijn echtgenote heeft wel al met hem afgesproken dat als de artsen tegen het einde van de week er nog niet uit zijn, ze om een second opinion gaan vragen bij een ander ziekenhuis.

"Ik ga er nog steeds van uit dat het in Spanje goed gaat komen met Hans, de gezondheidszorg hier is hoogstaand. Wel is er inmiddels hulp geboden vanuit ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen", aldus zijn echtgenote Wendy tegen de krant.

Inmiddels houdt Kazàn al drie weken geen vast voedsel binnen en ligt hij aan een infuus met voedingstoffen om zijn lichaam zo goed mogelijk te laten functioneren. Een internist uit Nijmegen, de dochter van een jeugdvriend van Kazàn, kijkt op afstand mee.

De illusionist vindt het een geruststellende gedachte. "Natuurlijk ben ik hier in goede handen, maar ik ben ook blij met het aanbod van een internist van het Radboud-ziekenhuis, die via LinkedIn met mij in contact kwam. Deze dame is gespecialiseerd in maag-, darm- en leverkwalen en wil iedere dag de onderzoeksresultaten gemaild hebben, zodat ze kan meekijken."