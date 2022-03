Bella Hadid heeft er spijt van dat ze op veertienjarige leeftijd een neuscorrectie heeft ondergaan. Het model had achteraf liever gehad dat ze haar originele neus had behouden, vertelt ze in gesprek met Vogue.

"Ik zou willen dat ik de neus van mijn voorouders had gehouden", aldus de half-Nederlandse Hadid. "Ik denk dat ik dan wel geleerd had ervan te houden."

Ook reageert Hadid op geruchten dat ze "veel aan zichzelf heeft laten doen". "Mensen denken dat ik aan mijn gezicht heb laten sleutelen vanwege een jeugdfoto waarop mijn hoofd wat ronder is", zegt Hadid. "Ik weet zeker dat heel veel mensen er niet meer zo uitzien als toen ze dertien waren."

Hadid zegt nooit in haar leven fillers te hebben gebruikt. "Laten we dat eens en voor altijd duidelijk maken. Ik heb er geen problemen mee als iemand wel fillers gebruikt, maar het is niets voor mij."

Het model heeft het gevoel dat andere mensen vinden dat ze het niet verdiende om model te zijn. "Mensen hebben altijd iets te zeggen. Wat ik wil zeggen, is dat ik altijd verkeerd begrepen ben door de mensen in deze branche."