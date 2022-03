Rop Verheijen staat bekend om zijn omhoogstaande haar, maar is niet van plan een andere coupe te nemen. De 47-jarige acteur, die dit kapsel al sinds zijn dertiende heeft, vindt het goed bij hem passen.

"Een beetje punky, toch willen laten zien dat ik niet al te veel in de pas wil lopen", zegt Verheijen over zijn kapsel in gesprek met het AD.

"Toen ik hier in Amsterdam naar de Toneelschool ging, werd me direct gezegd: doe je haar anders, zo krijg je geen rol. Ja, het ging er toen een stuk minder woke aan toe."

De acteur, bekend uit onder meer Familie Kruys, De Luizenmoeder en zijn rol als Robin in Goede Tijden, Slechte Tijden, heeft vaak een ander kapsel uitgeprobeerd. "Maar ik herken mezelf niet met plat haar. Dat omhoogstaande haar past gewoon bij mij."

Hij gebruikt handzeep om het in model te houden. "Niet uit zo'n pompje, maar van een stuk. Is een oude punkerstruc, je haar wordt namelijk niet zwaar."