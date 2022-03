Lil Kleine is dinsdag na twee weken weer op vrije voeten. Op beelden van RTL Boulevard is te zien hoe de 27-jarige rapper lachend en met een vuilniszak in de hand het cellencomplex verlaat.

De raadkamer van de rechtbank in Amsterdam besliste maandag dat het voorarrest van de rapper onder voorwaarden wordt geschorst. Lil Kleine werd vorige maand opgepakt op verdenking van mishandeling van zijn verloofde Jamie Vaes. Hij zou het hoofd van Vaes tussen een autodeur hebben geklemd.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij nieuws over Lil Kleine

Na drie nachten in de cel kwam hij aanvankelijk vrij, maar het Openbaar Ministerie (OM) ging in beroep omdat er voldoende ernstige redenen waren om hem langer vast te houden. Daarop volgde een zitting bij de raadkamer, die oordeelde dat de rapper nog twee weken langer moest vastzitten.

Die veertien dagen zijn voorbij en Lil Kleine, wiens echte naam Jorik Scholten is, mag de inhoudelijke behandeling van zijn strafzaak in vrijheid afwachten. Het is niet bekend welke voorwaarden de rechtbank hem heeft opgelegd.

Platenmaatschappij Sony Music besloot de samenwerking met Lil Kleine stop te zetten na de berichten over de mishandeling in februari. Woensdag liet Sony Music weten verder geen uitspraken te doen over de afspraken die met de rapper zijn gemaakt over onder meer de financiële afwikkeling. Ondanks eerder geruchten heeft NAMAM, het management van de artiest, nog niet besloten de samenwerking te verbreken.