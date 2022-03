Marieke Elsinga zou het heel leuk vinden om met haar vriend Sander een gezin te stichten. Ze heeft soms het gevoel dat ze daar niet al te lang mee moet wachten, zo vertelt de 35-jarige Qmusic-dj en RTL Boulevard-presentatrice in een interview in &C.

"Binnen vijf jaar hoop ik een gezin te hebben met Sander. Ik zou het heel leuk vinden om moeder te worden. Soms voelt het wel alsof ik daar haast bij moet maken", aldus de radiopresentatrice die voor het vijfjarige jubileum van het blad gevraagd wordt naar de toekomst.

Elsinga zegt dat ze rustiger is geworden nu ze een relatie heeft met haar vriend Sander. "Hij heeft voor een heleboel rust gezorgd. Ik was vanaf mijn twintigste vrijgezel. Het was bijna een lifestyle geworden." Dat vond ze prima, al leek het haar wel leuk om een vriend te hebben. Ze voelde daarbij ook druk van de media die er constant naar vroegen. "Toen ik Sander eenmaal gevonden had, gaf me dat rust."

De presentatrice ziet de relatie met Sander als een van de hoogtepunten van de afgelopen vijf jaar, net als de ochtendshow op Qmusic die ze samen met Mattie Valk presenteert. De "dierbare vriendschap" met de dj noemt ze ook een hoogtepunt.

Dieptepunten waren er ook. Ze vond de periode bij RTL Late Night zwaar, omdat het programma niet bij haar paste. "Als sidekick bij RTL Late Night heb ik me bij vlagen heel ongelukkig gevoeld. Er zijn genoeg avonden geweest waarop ik na de show huilend naar huis fietste. Dat zag er op tv misschien niet zo uit, maar ik was altijd met mezelf aan het worstelen."