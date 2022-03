De rechter doet woensdag uitspraak in het kort geding dat Famke Louise tegen Jan Roos, Dennis Schouten en hun YouTube-programma Roddelpraat aanspande. De zangeres besloot in januari dat ze stappen wilde ondernemen tegen de twee nadat een niet-uitgebracht nummer van haar in een uitzending te horen was. Maar wat wil ze bereiken?

Famke Louise zat tot enkele jaren geleden bij het managementbureau dat Ali B en zijn vrouw samen hebben opgericht, SPEC. Daar vertrok ze met ruzie. Zoals veel artiesten doen, verwerkte ze de gevoelens die ze toen had in een nummer, maar dat nummer bracht ze nooit uit. Het nummer was volgens de artieste enkel en alleen voor haarzelf bedoeld, vertelde ze later op Instagram. Schouten bleek dat nummer in handen te hebben en liet het horen in een uitzending van Roddelpraat.

Dat deed de presentator omdat hij en Roos een uitzending maakten over Ali B en de aanklachten die naar voren waren gekomen in het programma BOOS. De rapper wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag: twee vrouwen vertelden in BOOS door hem te zijn verkracht. Volgens Schouten was het nummer van Famke Louise hét bewijs dat ook zij door de rapper is misbruikt en daarom zag hij voldoende reden het liedje te laten horen.

Volgens Famke Louise is dat onzin. Zij heeft al duidelijk gemaakt dat de ruzie met Ali B al lang geleden weer is bijgelegd en dat er nooit iets is voorgevallen tussen haar en haar voormalige manager. "Bij deze wil ik dat gelijk ontkrachten", aldus de zangeres in een reactie op Instagram.

"Als artiest schrijf je dingen van je af", zei Famke Louise over het nummer. Het was nooit de bedoeling dat het nummer online zou komen, en dus wil ze dat Roos en Schouten de uitzending offline halen. "Ik ben ontzettend boos. Niemand heeft aan mij gevraagd of dit klopt. Daarnaast is er iets gepubliceerd dat superschadelijk is, wat ik echt onacceptabel vind."

Naast dat ze wil dat de uitzending offline wordt gehaald, wil Famke Louise dat er een rectificatie komt. Voorafgaand aan de zitting zeiden Schouten en Roos tegen De Telegraaf dat ze verwachten dat het niet zover hoeft te komen. De twee mannen denken volledig in hun recht te staan.

Overigens is Famke Louise niet de enige die juridische stappen onderneemt tegen Roos en Schouten. Ook Carlo Boszhard heeft gezegd dat hij aangifte tegen Roddelpraat wil doen, omdat in het programma geïnsinueerd werd dat de presentator zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.