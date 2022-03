De onverwachte ziekenhuisopname van Hailey Bieber is bij haar man Justin Bieber nog harder aangekomen dan bij haar zelf. Volgens bronnen was de zanger 'compleet in paniek' toen Hailey tijdens het ontbijt symptomen kreeg die leken op een beroerte.

"Justin heeft iedereen die hij kent gebeld of geappt met de vraag voor haar te bidden en hij is geen moment van haar zijde geweken", zegt een bron tegen People. "Daarbij heeft hij tegen iedereen gezegd dat Hailey zijn rots in de branding is en hem heeft gered uit een donkere periode. En dat hij haar elke dag opnieuw waardeert en onvoorwaardelijk van haar houdt."

Het heeft Bieber "echt ontzettend geraakt", volgens de bron. "Ineens werd de persoon van wie hij het meest houdt onwel. Dat is je grootste nachtmerrie, zeker omdat Hailey pas 25 jaar is."



Het model en echtgenote van Bieber werd donderdag met spoed naar het ziekenhuis gebracht met een bloedprop in haar hersenen. Inmiddels is ze thuis aan het herstellen.



" Justin zal er alles aan doen om haar gezond en veilig te houden. Hij kan zich geen leven zonder haar voorstellen."