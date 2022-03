De zaak die het Zweedse Tinder Swindler-slachtoffer Pernilla Sjöholm heeft aangespannen tegen ING moet opnieuw. Sjöholm hoopte geld terug te krijgen dat ze via de Nederlandse bank was kwijtgeraakt aan de Israëlische oplichter Simon Leviev, maar de rechter die over de zaak zou beslissen is gewraakt en dus moet de zaak opnieuw.

Vlak voordat de zaak plaatshad, raakte de oorspronkelijke rechter besmet met het coronavirus. De vervangende rechter was geen onbekende in deze zaak, omdat hij in augustus 2021 al in het nadeel van het Nederlandse slachtoffer Ayleen Charlotte had beslist. De zaken van de twee vrouwen waren onderdeel van de Netflix-documentaire The Tinder Swindler.

Sjöholm zag niets in deze rechter, waardoor haar advocaat Herman Loonstein besloot hem te wraken. De Zweedse vloog terug naar huis in afwachting van een nieuwe datum en een andere rechter.

"Ik vlieg liever nog een keer terug naar Amsterdam om een eerlijke uitspraak te krijgen. ING had veel meer kunnen doen om ons te beschermen, omdat wij als slachtoffers geld overmaakten naar een frauduleuze persoon die al jaren op hun 'zwarte lijst' stond", zegt Sjöholm.

Door de Netflix-documentaire The Tinder Swindler kwamen de praktijken van Leviev, wiens echte naam Shimon Hayut is, aan het licht. In de serie vertelt Sjöholm haar verhaal, evenals medeslachtoffers Charlotte en Cecilie Fjellhøy. Alle drie de vrouwen werden voor duizenden euro's opgelicht door Leviev, de er uiteindelijk zonder straf vanaf kwam en momenteel weer als een vrij man leeft in Tel Aviv.