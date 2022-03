Het afgelopen jaar heeft Karsu grote successen gekend en is ze bij het grote publiek populair geworden door haar deelname aan Beste Zangers, maar echt genieten kon ze niet. In gesprek met LINDA vertelt de 31-jarige zangeres dat haar relatie strandde toen bleek dat haar partner een dubbelleven leidde en dat, door het verdriet en de stress, het succes niet zo belangrijk leek.

"De pandemie kwam, mijn relatie strandde en daardoor verloor ik bijna het dak boven mijn hoofd, een aantal naasten werd ernstig ziek. Op sociale media hebben mensen vooral een lachende Karsu gezien, maar intussen liep alles mis. Mensen zeiden: 'Wat ga je goed, hè? Al dat succes.' En ik dacht: I couldn't care less", aldus de zangeres in gesprek met Rico Verhoeven in het blad.

Karsu was 12,5 jaar samen met haar partner en ontdekte dat hij anders was dan ze dacht. "Hij leidde een dubbelleven. Ik ben daar pas achter gekomen tijdens de pandemie, omdat mijn concerten toen werden afgelast en ik ineens veel thuis was. Het is nog steeds heel erg pijnlijk, ik heb een heftige tijd achter de rug."

De zangeres, die geen verdere details geeft over het dubbelleven van haar ex, is daarna in therapie gegaan, waardoor ze nu het gevoel heeft dat ze er sterk is uitgekomen. Dat leek een tijd onmogelijk. "Er is een moment geweest dat ik langs de snelweg uit de auto ben gestapt en op mijn knieën heb zitten gillen. Maar toch heb ik mezelf bij elkaar weten te rapen en ben ik doorgegaan."

Door wat haar is overkomen weet Karsu nu hoe belangrijk het is over haar psychische welzijn te waken. "Ik heb besloten dat ik wat mij is aangedaan niet mag meenemen in het contact met andere mensen. Iedereen verdient een eerlijke kans. Tegelijkertijd heb ik geleerd om niet meer naïef of te lief te zijn. Ik kies eerst voor mezelf. Zoals mijn moeder zei: 'In het vliegtuig moet je ook eerst je eigen zuurstofmasker opdoen'."