Hailey Bieber is thuis aan het herstellen van een bloedprop die in haar hersenen was ontstaan. Het model en echtgenote van Justin Bieber werd donderdag met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

"Donderdagochtend had ik symptomen die leken op een beroerte en ben toen snel naar het ziekenhuis gebracht. Daar ontdekten ze een kleine bloedprop in mijn hersenen. Die prop zorgde ervoor dat er te weinig zuurstof werd opgenomen, maar gelukkig verdween de prop vanzelf", aldus Bieber zaterdag op Instagram.

Inmiddels is het 25-jarige model weer thuis en gaat het goed met haar, maar ze noemt het "een van de engste momenten" van haar leven. Op sociale media bedankt ze de artsen en verpleegkundigen die voor haar hebben gezorgd in het ziekenhuis en haar vrienden en familie voor alle steun.

Haar man Justin Bieber stond afgelopen weekend gewoon op het podium. De zanger is recent begonnen aan zijn Amerikaanse tournee.