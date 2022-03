Hans Kazàn verblijft nog altijd in een ziekenhuis in het Spaanse Marbella, waar hij afgelopen week werd opgenomen. Onderzoeken hebben tot nu toe niets opgeleverd, maar de 68-jarige illusionist probeert positief te blijven. Toch valt hem dat zwaar. "Als er niet snel een oplossing komt, ga ik hier aan kapot."

"Bij elk mens komen af en toe nare dingen over de vloer, je moet het incasseren en accepteren. Maar nu ben ik wel even aan het eind van mijn Latijn," zegt Kazàn in een gesprek met De Telegraaf.

Een jaar geleden onderging Kazàn een operatie om een slagaderlijke bloeding in zijn aorta te voorkomen. "Dat van die hartoperatie klinkt heftig, maar wat ik nu doormaak is veel erger. Van zo’n operatie merk je namelijk niets, maar ik leef nu al zeventien dagen in vreselijke onzekerheid. Als er niet snel een oplossing komt, ga ik hier aan kapot. Het is hopeloos, maar ik blijf positief en denk voortdurend: ’Kazàn…je hebt voor hetere vuren gestaan."

Hans' vrouw Wendy bracht hem naar het ziekenhuis en is geen moment van zijn zijde geweken. "Het is verschrikkelijk om te zien dat Hans met de dag zwakker wordt. Zelfs een stukje van twee meter lopen, van zijn bed naar het toilet, is een onmogelijke opgave. De artsen zijn zeker kundig, de medische zorg in Spanje is hoogstaand. Toch heb ik me voorgenomen dat ik een second opinion aanvraag als het aan het einde van deze week nog zo slecht gaat met Hans. Hij krijgt nu de benodigde stofjes via een infuus, maar daar kan een mens niet op leven. Ik vraag me dan ook werkelijk af en toe af… komt dit nog wel goed?".

De uitslagen van de onderzoeken die de illusionist heeft ondergaan laten nog even op zich wachten. "Ik hoop het nog mee te maken. Maar ik blijf het positief bekijken hoor. Dat moet ook wel als je lezingen geeft onder het motto: Vallen en opstaan", zegt Kazàn.