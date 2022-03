Maarten van Rossem is niet bang voor de dood maar vreest wel het moment dat zijn lichaam hem in de steek laat. "Wat ik zou vrezen is langdurige aftakeling", zegt de tv-persoonlijkheid en historicus in het NPO2-programma Wintertijd.

Volgens de 78-jarige Van Rossem is het "niet onwaarschijnlijk" dat hij een keer kanker krijgt. Hij noemt de vaak bijbehorende aftakeling "een vreselijk proces".

"Mijn moeder was de laatste zes jaar van haar leven compleet dement. Dat was ook vreselijk om te zien. Al mijn zondagen waren naar de klote omdat ik daarheen moest. Ik vond het verschrikkelijk."

Van Rossem blijft als het aan hem ligt nog lang in zijn woning wonen, ook als zijn vrouw eerder komt te overlijden. "En misschien val ik dan op een goede dag eens van de trap", zo mijmerde hij.

Het Slimste Mens-jurylid zou het ook niet erg vinden om live op televisie te sterven. "Dat zou op zichzelf een schitterende dood zijn", aldus Van Rossem. Al zou hij dan nog liever op het podium van een theater zijn laatste adem uitblazen, vanwege zijn voorliefde voor het toneelspel.

In de uitzending was ook een huilende Van Rossem te zien. Hij raakte ontroerd toen presentator Harry de Winter hem confronteerde met klassieke muziek van Schubert, uitgevoerd door Van Rossems "held" Arthur Rubinstein. Een fragment daarvan werd eerder deze week al gedeeld.