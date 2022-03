Chef'Special-frontman Joshua Nolet is vrijdagavond in tranen uitgebarsten tijdens een optreden in Groningen. De zanger, die vrijdag bekendmaakte dat hij vader is geworden, brak toen hij het nummer In Your Arms zong.

Nolet deelde de beelden van het moment zaterdag zelf via Instagram. Daarop is te zien hoe de 33-jarige zanger op een gegeven moment niet verder kan en getroost wordt door gitarist Guido Joseph.

"De ene nieuwe vader Guido Joseph troost de andere nieuwe vader nadat ik tijdens onze eerste show in twee jaar in tranen uit was gebarsten bij het zingen van In Your Arms", schrijft Nolet. Het publiek zingt in eerste instantie door, maar trakteert de zanger daarna op een ovationeel applaus.

Als gevolg van de coronacrisis kon Chef'Special twee jaar lang niet voor publiek optreden. De show stond toevalligerwijs gepland vlak na het moment dat Nolet en zijn vriendin Caroline gezinsuitbreiding kregen.

De twee hebben een dochter, genaamd Coco, verwelkomd. Nolet was tevens al bonusvader van Sam, het kind dat zijn partner tijdens een eerdere relatie kreeg.