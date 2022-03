Rapper Nicki Minaj heeft toegegeven dat ze cosmetische ingrepen onderging om de omvang van haar billen te vergroten. De 39-jarige artiest zou meerdere injecties hebben gekregen.

De Amerikaanse sprak in een podcast van mediapersoonlijkheid Joe Budden openhartig over de cosmetische biloperaties.

Minaj zegt dat rappers in haar omgeving aan het begin van haar carrière voortdurend over omvangrijke achterwerken spraken. Onder anderen collega Lil Wayne sprak geregeld over "grote billen".

De rapper kreeg volgens Minaj regelmatig bezoek van andere vrouwen met grote billen, waardoor de Amerikaanse langzaamaan het gevoel kreeg dat haar eigen achterwerk "niet compleet of goed genoeg was".

Minaj geeft toe dat dat haar er indirect van heeft overtuigd om haar eigen achterwerk te laten aanpassen.