De onderzoeken die Hans Kazàn de afgelopen dagen heeft ondergaan, hebben niets opgeleverd. Hij blijft de komende dagen ter observatie in het ziekenhuis in het Spaanse Marbella, zo laat de 68-jarige illusionist vrijdag zelf weten.

Kazàn kon de afgelopen twee weken geen voedsel meer binnenhouden en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een uitgebreide scan van zijn lichaam heeft niets opgeleverd. "Dat is dus ook goed nieuws, want het betekent ook dat we een aantal enge ziektes kunnen uitsluiten", aldus Kazàn.

Hij kreeg de afgelopen dagen sondevoeding toegediend. "Ik ga de komende dagen weer proberen voorzichtig een klein beetje te eten, en dan zien we wel wat er gebeurt", zegt Kazàn. "Wendy heeft heerlijke groentesoep gemaakt, ik hoop dat ik dat kan binnenhouden."

Daarnaast probeert de illusionist aan te sterken. Hij voelt zich erg verzwakt.