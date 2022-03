Joshua Nolet is voor het eerst vader geworden. De leadzanger van Chef'Special en zijn vriendin Caroline hebben een dochter gekregen, deelt hij vrijdagochtend op Instagram.

Voluit heet hun dochter Coco Georgia Henry Nolet. "Je moeder en vader zijn onvoorstelbaar gelukkig dat je er bent", aldus de 33-jarige zanger. Hij schrijft er ook een korte liedtekst bij: "The start of spring - All things anew - If stars could sing - They'd sing of you."

Nolet was al bonusvader van Sam, het kind dat zijn partner tijdens een eerdere relatie kreeg.