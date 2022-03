Khloé Kardashian had het er moeilijk mee dat de roddelbladen haar altijd vergeleken met haar zussen. De 37-jarige realityster vond het vooral pijnlijk wanneer er werd geschreven dat ze minder mooi is dan Kim en Kourtney, vertelt ze aan Variety.

"Toen ik jonger was werd ik altijd met mijn zussen vergeleken en werd er gezegd dat ik geen familie van hen kon zijn, omdat ik er zo anders uitzie", zegt Kardashian. "De nadruk lag hierbij altijd op hoeveel mooier zij waren dan ik."

De realityster zegt dat het haar zwaar viel om met die vergelijkingen te worden geconfronteerd, zeker in de mode- en beautywereld waar de nadruk ligt op hun lichamen en gezichten.

Kardashian en haar zussen begrijpen niets van de negatieve berichtgeving over haar. "Thuis praten we erover en mijn zussen vragen zich dan ook af waarom ze zo gemeen zijn over mij. We hebben er geen verklaring voor."

Inmiddels raakt de negativiteit Kardashian minder. "Hoe vaker het gebeurt, hoe minder het je raakt, maar dat betekent niet dat je er immuun voor bent."