De Amerikaanse acteur Jussie Smollett is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 150 dagen voor het in scène zetten van een haatmisdaad tegen hem. Naast de gevangenisstraf legde de rechter hem ook nog een proeftijd van dertig maanden en een boete van 25.000 dollar (een kleine 23.000 euro) op.

Verder moet Smollett, die in 2019 beweerde slachtoffer te zijn van een aanval die hij zelf in scène had gezet, bijna 120.000 dollar (bijna 110.000 euro) terugbetalen aan de stad Chicago voor de kosten die gemaakt zijn in zijn zaak.

De gemoederen liepen bij de uitspraak hoog op. Nadat de rechter de straf had uitgesproken, verloor de acteur zijn zelfbeheersing en begon hij tegen de rechter te schreeuwen. Smollett zei onder meer dat als hij eventueel sterft in de gevangenis, dat dan niet door zelfdoding zal zijn. Uiteindelijk moest hij door beveiligers worden afgevoerd, meldt TMZ.

De rechter had harde woorden voor de acteur en noemde hem "arrogant, egoïstisch en narcistisch". Volgens hem heeft Smollett met zijn daden veel schade toegebracht aan echte slachtoffers van haatmisdaden, die vaak moeite hebben om naar voren te komen met hun verhaal.

Ook zou hij enkel en alleen op aandacht zijn uit geweest en hoopte hij met zijn verzonnen actie als een strijder voor sociale gelijkheid gezien te worden. De acteur, die te zien was in de serie Empire, werd beschuldigd van "een nationale huilpartij om er zelf beter van te worden".

Belagers waren ingehuurd door de acteur zelf

De rechter kwam ook terug op de woorden die Smollett had gesproken over hoeveel sociale gelijkheid voor hem en zijn familie betekent. Hij noemde zijn verweer "ironisch en hypocriet" en benadrukte dat de acteur keer op keer heeft gelogen tijdens zijn zaak, wat op geen enkele manier goed te praten valt.

Meer dan dertig politieagenten in Chicago hebben zich in 2019 maandenlang beziggehouden met de zogenaamde haatmisdaad, waarbij Smollett beweerde te zijn aangevallen door twee witte supporters van de Amerikaanse oud-president Donald Trump en door hen een strop om zijn nek gehangen kreeg. Later bleek dat de mannen twee zwarte broers waren, die ingehuurd waren door de acteur zelf.