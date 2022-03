Hans Kazàn heeft donderdag te horen gekregen dat hij nog een nacht in een ziekenhuis in de Spaanse stad Marbella moet blijven. De illusionist moet verder worden onderzocht, laat zijn vrouw Wendy Kazàn weten.

Kazàn werd woensdag met spoed in het ziekenhuis opgenomen, omdat hij geen eten kon binnenhouden.

Het is nog steeds niet duidelijk wat er met de 68-jarige Kazàn aan de hand is. De illusionist vertelde woensdag aan De Telegraaf dat hij al twee weken geen voedsel kan binnenhouden.

De afgelopen dagen voelde hij zich steeds slechter en zwakker. "Mijn vrouw heeft me in de auto gezet en we zijn rechtstreeks naar het ziekenhuis gereden."

Kazàn is ervan overtuigd dat het weer goed komt. "Ook nu zal ik weer opstaan. Daar ga ik voor."