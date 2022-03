Calvin Harris en Aarika Wolf hebben een einde gemaakt aan hun relatie. De 38-jarige producer en het model waren vier jaar bij elkaar.

Een bron vertelt aan de Britse krant The Sun dat Harris en Wolf gezamenlijk hebben besloten hun relatie te beëindigen. "Ze zijn uit elkaar gegroeid", zegt de bron.

Dat gebeurde nadat Harris had besloten meer tijd door te brengen op Ibiza, terwijl de twee samenwoonden in de Amerikaanse staat Californië.

"Calvin heeft een druk jaar voor de boeg en zal daardoor nog vaker van huis zijn", meldt de bron verder. "Ze hebben het over hun toekomst samen gehad en hebben besloten niet samen verder te gaan. Het is verdrietig, maar ze weten allebei dat dit de beste keuze is."

Harris had eerder een relatie met zangeres Taylor Swift.