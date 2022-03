Elon Musk en zangeres Grimes zijn in het geheim ouders geworden van hun tweede kind. Ze hebben het meisje Y genoemd, onthult Grimes in het tijdschrift Vanity Fair.

Dochter Y is met hulp van een draagmoeder geboren. Twee jaar geleden kreeg het stel samen al een zoon die X Æ A-Xii heet, met de roepnaam X. Eerder hadden ze zijn naam nog aangepast; het jongetje heette aanvankelijk X Æ A-12.

De 33-jarige Grimes en de 50-jarige Musk gingen in september vorig jaar na drie jaar uit elkaar. Ze besloten daarna hun relatie toch weer een kans te geven, maar de twee leven gescheiden. "We wonen in aparte huizen. We zijn beste vrienden en zien elkaar vaak, maar we doen gewoon ons eigen ding. Ik verwacht niet dat anderen het begrijpen."

Voor Grimes is Y haar tweede kind. Tesla-CEO Musk heeft ook al zes kinderen uit een vorig huwelijk.