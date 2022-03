Wednesday, het bijna tweejarige dochtertje van Rupert Grint, heeft voor haar leeftijd een vrij grof vocabulaire. Het kind van de Harry Potter-acteur gebruikt namelijk veelvuldig het woord fuck, zo bekende haar vader woensdagavond in The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

De talkshowpresentator vroeg Grint of zijn dochtertje eerder "dada" of "mama" zei. Volgens de acteur zei ze die woorden ongeveer op hetzelfde moment, maar "het F-woord kwam er vrij snel achteraan".

Grint legde uit dat zijn personage in de nieuwe Apple TV+-serie Servant veel vloekt en dat hij zijn tekst vaak in het bijzijn van Wednesday oefent.

"Nu roept ze het vaak als ze enthousiast is", aldus de acteur. "We waren laatst in een speelgoedwinkel en zij hobbelde wat rond terwijl ze dat woord gebruikte."

De vloekende peuter levert volgens Grint gemengde reacties van omstanders op. "Maar wij vinden het hilarisch, dus voor haar is het een soort van aanmoediging."