Nicki Minaj kampte tijdens haar zwangerschap met een schrijversblok. De rapper kreeg geen tekst voor een nieuw liedje op papier, omdat ze alleen maar bezig was met haar rol als aanstaande moeder.

"Ik was alleen maar aan het zoeken naar online mamablogs en tips voor de bevalling. Of hoe je van zwangerschapskilo's afkomt", liet de artiest, die in 2020 moeder werd van een zoon, weten in een interview met Joe Budden op Instagram Live.

"Er kwam niets uit mijn pen qua creativiteit, ik werd volledig opgezogen door mijn zwangerschap. Ik vind het heel belangrijk om een sterke band met mijn kind te hebben en tot op de dag van vandaag heeft hij nog nooit een nanny gehad, ondanks onze drukke werkschema's", aldus de rapper.

Volgens Minaj lijkt haar zoon al op haar, omdat hij een sterke wil heeft. Ze wil hem meegeven dat hij hard moet werken om iets te bereiken. "Hij moet leren dat je niets in het leven cadeau krijgt."

Hoewel Minaj sinds ze moeder is geworden nog geen nieuw album heeft uitgebracht, is ze wel druk bezig met verschillende projecten. Zo vertelt ze dat er een documentaire aankomt en dat ze haar eigen platenmaatschappij en artiestenmanagementbureau aan het opzetten is. Daarnaast zit er een filmrol aan te komen die "groter is dan wat ik tot nu toe heb gedaan", zegt ze.