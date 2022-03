Kimberley Klaver is zaterdag moeder geworden van een zoon. De actrice schrijft woensdag in een bericht op Instagram dat het jongetje thuis is geboren en de naam Dani Jagger Magnus van den Bergh heeft gekregen.

"Alles is goed gegaan en hij doet het supergoed", schrijft Klaver bij een foto van haarzelf en haar partner met de baby.

"Nu even bijkomen samen… Ik doe mijn telefoon weer weg, ga weer offline en duik nu weer even die babybubbel in. Maar ik wilde dit mooie nieuws graag met jullie delen. We zijn allemaal ongelooflijk trots en blij dat hij bij ons is."

Dani is het tweede kind van de 36-jarige Klaver. In 2019 werd ze al moeder van zoon Julius. In september liet de actrice weten in verwachting te zijn.