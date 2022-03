Amanda Bynes heeft eerder deze week een Instagram-account aangemaakt en bedankt haar fans in een video op het sociale medium voor hun "liefde en steun" in de zaak rond haar ondercuratelestelling.

Eind februari diende de voormalige actrice papieren bij de rechtbank in om de curatele te laten beëindigen. In de video filmt de 35-jarige Bynes zichzelf. "Hoe gaat het, Instagram? Amanda Bynes hier. Ik heb over twee weken een afspraak in de rechtbank. Ik wil jullie allemaal enorm bedanken voor jullie liefde en steun."



Bynes, bekend van rollen in Hairspray en She's The Man en haar eigen programma The Amanda Show, stopte in 2010 met acteren. Ze kwam op 27-jarige leeftijd onder curatele van haar moeder te staan, omdat het psychisch niet goed met haar ging. Ze zou onder meer brand hebben gesticht op de oprit van een oudere vrouw. Moeder Lynn Bynes kreeg in 2013 zeggenschap over de gezondheid en financiën van haar dochter.

Dat is nu niet meer nodig, vindt Bynes. "Ze denkt dat haar toestand is verbeterd en dat bescherming van de rechtbank niet langer nodig is", liet haar advocaat eerder aan People weten. De raadsman zei ook dat het verzoek niet is aangewakkerd door de beëindiging van de curatele over Britney Spears. De zangeres zag eind 2021 na dertien jaar het toezicht van haar vader beëindigd worden.