Hans Kazàn houdt al ruim twee weken geen voedsel binnen en is daarom opgenomen in het ziekenhuis in zijn woonplaats in Spanje. De 68-jarige illusionist vertelt woensdag aan De Telegraaf dat hij te zwak is om op zijn benen te staan.

"Mijn vrouw heeft me in de auto gezet en we zijn rechtstreeks naar het ziekenhuis gereden. De eerste onderzoeken heb ik vanochtend ondergaan, we moeten de resultaten maar afwachten", aldus Kazàn, die eraan toevoegt zich nog nooit zo ziek te hebben gevoeld.

"Als je constant moet overgeven, kijk je het een paar dagen aan voordat je naar de huisarts gaat. Je gaat eerst zelf lopen dokteren. Nou, dat heb ik twee weken gedaan, maar op een gegeven ogenblik was het voor mijn vrouw ook niet meer uit te houden", legt de illusionist uit.

Kazàn is ervan overtuigd dat het weer goed komt. "Ook nu zal ik weer opstaan. Daar ga ik voor."