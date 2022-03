Kelly Clarkson en haar ex Brandon Blackstock zijn tot een overeenkomst gekomen over de financiële afhandeling van hun echtscheiding. De zangeres mag het overgrote deel van haar vermogen houden, maar moet haar ex-man wel 115.000 dollar (zo'n 105.000 euro) per maand aan partneralimentatie gaan betalen.

Daarnaast moet Clarkson volgens TMZ, dat de scheidingsovereenkomst in handen heeft, maandelijks 45.600 dollar (bijna 42.000 euro) aan Blackstock overmaken als alimentatie voor de twee kinderen van het stel, 7-jarige dochter River en zoon Remington (5).

De zangeres kreeg de voogdij over de kinderen, die elke maand een weekend bij hun vader zullen doorbrengen. De alimentatieregeling loopt tot 2024, maar kan aangepast worden als de omstandigheden veranderen.

Clarkson draait wel op voor de kosten van Blackstocks scheidingsadvocaat, een rekening die zo'n 1,3 miljoen dollar (1,2 miljoen euro) bedraagt.

De zangeres was zeven jaar getrouwd met Blackstock toen ze in juni 2020 bekendmaakte te willen scheiden.