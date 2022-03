Acteur Josh Hartnett is in het geheim getrouwd met actrice Tamsin Egerton. De twee hebben elkaar vorig jaar november het jawoord gegeven.

Een woordvoerder van de Amerikaanse acteur bevestigt dat de 43-jarige Hartnett is getrouwd met de Britse actrice Egerton (33).

Volgens een ingewijde was het een kleine bruiloft in Londen en waren er slechts twaalf gasten bij aanwezig. "Het was een stijlvolle ceremonie met een handjevol naaste familieleden en vrienden", zegt een bekende van het stel in The Sun.

Het stel is zo'n tien jaar samen en heeft drie kinderen.