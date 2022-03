Wat een romantische privéopname had moeten zijn, werd een van de meest besproken sekstapes ooit: de intieme beelden van Pamela Anderson en Tommy Lee gingen de hele wereld over. Ruim twintig jaar na dato beleeft het stel de traumatische ervaring opnieuw, met de komst van de serie Pam & Tommy. Nu wil de actrice zelf haar verhaal doen.

Een pratende penis, Seth Rogen met een matje en een onherkenbare Lily James: de serie Pam & Tommy is al weken onderwerp van gesprek. De miniserie, die in Nederland te zien is via Disney+, vertelt op dikwijls absurde wijze over de sekstape van Anderson en Lee en hoe die de wereld overnam. De serie ligt in de lijn van eerdere series als American Crime Story: Impeachment en de reeks over O.J. Simpson. Met één groot verschil: waar Monica Lewinsky executive producer van de serie over haar affaire met president Bill Clinton was, heeft Anderson nooit toestemming gegeven.

Dat maakt de serie niet alleen veelbesproken, maar leidt ook tot discussies: helpt de serie de actrice verder, als precies hetzelfde gebeurt als destijds met de sekstape? Op geen enkele manier hadden Anderson en Lee zeggenschap over de verspreiding van de intieme beelden die zij maakten tijdens hun huwelijksreis. Nu, bijna twintig jaar later, gebeurt hetzelfde: het verhaal van de actrice en de rocker wordt verteld, maar zij hebben daar geen toestemming voor gegeven.

Het is niet zo dat de makers het niet geprobeerd hebben. Anderson is meerdere malen benaderd door de schrijvers, en ook Lily James, die de actrice speelt, heeft haar berichten gestuurd. Maar die bleven allemaal onbeantwoord en dus gingen de makers maar door. En als we goede vrienden van Anderson mogen geloven, is dat heel traumatisch voor haar.

Lily James en Sebastian Stan spelen Pamela Anderson en Tommy Lee in de serie. Lily James en Sebastian Stan spelen Pamela Anderson en Tommy Lee in de serie. Foto: BrunoPress

Het is december 1994 als Lee en Anderson elkaar het jawoord geven - vier dagen na hun eerste ontmoeting. De romance levert uiteraard veel aandacht in de pers op, niet alleen door het wat vlotte verloop: Anderson is op dat moment ontzettend populair door haar rol in Baywatch. De twee gaan op huwelijksreis en op een boot filmen ze zichzelf tijdens diverse intieme momenten. Het is de bedoeling dat niemand die beelden ooit zal zien en dus verstopt de rocker het bandje in zijn kluis. Maar de kluis wordt gestolen.

Later blijkt dat een door Lee benadeelde elektricien de kluis heeft gestolen. Hij biedt de beelden online te koop aan. De hoogtijdagen van het internet zijn dan nog lang niet bereikt, maar de impact is er zeker: in iedere talkshow gaat het over de beelden en Anderson en Lee proberen via een rechtszaak de publicatie van de beelden te stoppen, maar dat lukt ze niet.

Jaren later vertelt Anderson dat ze de beelden nooit gezien heeft. Ze beschrijft het ook liever niet als een sekstape, maar als "beelden van een vakantie waar we naakt waren". Lee, met wie ze twee zoons krijgt en van wie ze in 1998 scheidt, vertelt in een interview dat de video hun huwelijk heeft verpest. "Niets kunnen doen heeft zo veel frustratie en stress binnen onze relatie veroorzaakt."

Anderson spreekt in de jaren na haar verbroken huwelijk en de vier huwelijken die daarop volgden niet meer uitgebreid over de video. Maar haar goede vriendin Courtney Love zegt dat de serie Pam & Tommy de oude trauma's weer omhoog heeft doen komen. Andere vrienden van de actrice bevestigen dat. "Het is pijnlijk voor Pamela en voor iedereen die van haar houdt."

Nu de reeks in Nederland bijna volledig te zien is, blijkt dat Anderson toch van plan is te gaan praten. Met Netflix maakt ze een documentaire, die niet per se over de sekstape gaat, maar de beelden zullen ongetwijfeld ter sprake komen omdat ze zo'n impact hebben gehad op Andersons carrière en leven. Anderson vat het als volgt samen: "Mijn leven. Duizenden imperfecties, miljoenen misvattingen. Wild en verdwaald. Geen verwachtingen om waar te maken. Ik kan jullie alleen maar verrassen. Geen slachtoffer, maar een overlever. En zelf in leven, om het echte verhaal te vertellen."