René van der Gijp wordt zelden herkend als hij op pad gaat. De zestigjarige voetbalanalist denkt dat dit komt door de kleding die hij draagt in zijn vrije tijd.

"Ik loop meestal rond in een trainingspak met UGGs eronder, pet op, daaroverheen een capuchon", vertelt Van der Gijp in gesprek met Veronica Superguide. "Er is geen hond die naar me kijkt en als ze dat wel doen, dan denken ze: die is dakloos."

De vaste gast van VI Vandaag draagt deze kleding niet om maar niet herkend te worden. "Ik voel me daar gewoon

lekker bij. Eigenlijk word ik nooit herkend, behalve als ik ergens ga eten. Dan zijn er weleens mensen die onaangekondigd bij me aan tafel komen zitten."

Erg vindt Van der Gijp dat niet. "Als ik me buiten mijn eigen erf beweeg, dan komen er mensen naar me toe. Dat moet je maar op de koop toenemen."