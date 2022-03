Nieuwslezer Winfried Baijens is naast zijn taak bij de NOS zelden te zien op televisie. Aan spelshows en avonturenprogramma's doet hij om twee redenen niet mee, vertelt hij maandag aan de VARAgids. Hij mist de gedrevenheid en hij wil niet dat mensen weten hoe emotioneel hij kan reageren.

Baijens is naar eigen zeggen niet goed in spelletjes. "Ik doe bijvoorbeeld niet mee aan De slimste mens. Als NOS'er verwachten kijkers toch een soort alwetendheid, dus je kan alleen maar tegenvallen. En ik vergeet soms namen, dat is ook niet handig bij zo'n spelletje."

Maar vooral het gebrek aan gedrevenheid zit hem in de weg. "Daarom doe ik ook niet mee aan Wie is de Mol? Eerlijk gezegd ook wel omdat ik bang ben dat ik me veel te veel laat meeslepen in de dynamiek van zo'n groep."

"Mensen hoeven van mij niet te weten hoe emotioneel ik daarop ga reageren. Ik denk dat ik ga huilen als er iemand na vijf dagen uit vliegt, haha. Ik hecht me heel snel aan iemand, dat moeten we niet hebben."