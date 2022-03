Roy Donders heeft op vakantie zijn nieuwe liefde ontmoet. Tot zijn eigen verbazing is hij verliefd geworden op een vrouw, vertelt hij aan De Telegraaf.

"Dat kón toch ook helemaal niet?", aldus Donders over het moment dat hij merkte meer dan alleen vriendschap te voelen voor Michelle.

De twee ontmoetten elkaar in Griekenland en Donders vertelt dat zijn gevoelens direct begonnen te groeien. Omdat Michelle nog een andere relatie had, deden ze echter niets met die gevoelens. Terug in Nederland ontmoetten ze elkaar weer rond de Kerst en werd duidelijk dat ze toch echt verliefd op elkaar waren.

"Sindsdien zijn we samen en hebben we voorzichtig elkaars familie en vrienden ingelicht", zegt Donders, die het moeilijk vond het nieuws aan zijn vrienden en familie te vertellen.

Donders had in het verleden een langdurige relatie met Marvin, met wie de relatie eindigde in een grote openbare ruzie.