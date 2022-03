Eve Jobs, de jongste dochter van Apple-oprichter Steve Jobs, gaat aan de slag voor modellenbureau DNA Model Management. Dat bureau vertegenwoordigt ook modellen als Doutzen Kroes, Kaia Gerber en Emily Ratajkowski. De 23-jarige Jobs maakte het nieuws maandag via sociale media bekend.

In de comments kreeg Eve Jobs een hartje van Jennifer Gates, de 25-jarige dochter van Microsoft-oprichter Bill Gates. De vrouwen hebben niet alleen hun techvaders gemeen, maar zijn allebei ook fanatieke springruiters.

Helemaal nieuw in de modellenwereld is Jobs niet. Volgens E Online liep ze in september tijdens Paris Fashion Week de show van Coperni. Ook werkte ze al eens aan een campagne voor beautymerk Glossier.