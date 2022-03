Sven Kramer en zijn levenspartner Naomi van As verwachten een tweede kindje. Ze melden dat maandagavond met een foto op Instagram en Twitter.

Vanuit het Zwitserse Verbier, waar de onlangs gestopte topschaatser en de voormalige tophockeyster op wintersport zijn, schrijven ze: "Baby on the way."



Met precies dezelfde tekst kondigden Kramer en Van As in 2018 de geboorte van hun eerste kindje, dochter Kae Robin, aan.