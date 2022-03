Acteur Taron Egerton is zaterdagavond onwel geworden tijdens de openingsavond van zijn toneelstuk Cock. Egerton, bekend van de Kingsman-films en zijn rol als Elton John in Rocketman, zakte op het podium in elkaar.

De 32-jarige Egerton laat een dag na het incident weten dat het goed met hem gaat. "Ik ben in orde. Ik heb er alleen een beetje een pijnlijke nek en deuken in mijn ego aan overgehouden", schrijft hij op Instagram.

"Ik heb besloten er een positieve draai aan te geven. Ik zou het op prijs stellen als de mensen die gisteravond in het theater zaten, gewoon zouden zeggen dat ik zo'n toegewijde en opwindende uitvoering neerzette dat mijn lichaam het niet aankon en uitcheckte", grapt de acteur. "Dat gezegd hebbende, het is blijkbaar de bedoeling dat je de héle show doet en niet slechts driekwart ervan. Dus ik zal morgenavond wraak nemen."

De aanwezige bezoekers hebben de volledige voorstelling gezien. Nadat Egerton onwel werd, nam understudy Joel Harper-Jackson zijn rol over.