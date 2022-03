Eva Simons is op 1 maart moeder geworden, zo liet ze afgelopen weekend aan haar volgers weten. De zangeres schrijft op Instagram dat de bevalling zwaar was.

Simons' eerste kind heeft de naam Rosie Nova gekregen, zo laat ze weten bij drie foto's van haar dochter. Bij de foto's schrijft ze drie dagen lang bang te zijn geweest dat haar dochter het niet zou redden.

"Maar wat een fantastisch team van specialisten heeft ons omringd en geholpen in de moeilijkste tijd van ons leven. Mijn lieve meisje, Rosie Nova, je bent het beste dat ons ooit is overkomen", aldus de 37-jarige zangeres.

Simons maakte in januari bekend dat ze getrouwd is. In december gaf ze Sebastiaan Zwarts al haar jawoord.