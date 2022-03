Drake heeft bij de rechtbank een contactverbod aangevraagd voor een vrouw die hem al ruim vijf jaar lastig zou vallen. In rechtbankpapieren in handen van E Online laat de advocaat van Drake weten dat het om de vrouw gaat die in 2017 werd opgepakt nadat ze had ingebroken bij de muzikant. Ze zou Drake met de dood hebben bedreigd.

Deze vrouw klaagde de Canadees afgelopen zomer ook aan voor 4 miljard dollar (3,68 miljard euro), omdat hij haar zwart zou hebben gemaakt op Instagram en daarbij haar privacy had geschonden. Een rechter verwierp de zaak omdat Drake nooit iets over de vrouw heeft gedeeld op sociale media.

De advocaat van Drake stelt in de documenten dat de vrouw tijdens een rechtszaak eerder dit jaar heeft toegegeven dat ze drie keer is gearresteerd omdat ze probeerde Drakes huis binnen te komen en nog eens vijf of zes keer is opgepakt voor het aanvallen van fans van de zanger, waarbij ze onder meer op hen heeft gespuugd.

De muzikant vraagt nu een contactverbod aan wegens recente verontrustende mailtjes die de vrouw heeft gestuurd naar zijn advocaat.