Drake heeft een Amerikaanse rechter om een straatverbod gevraagd voor een vrouw die hem al jaren lastigvalt.

De 29-jarige vrouw zou geregeld het huis van de Canadese rapper in Los Angeles opduiken. Bij de ongewenste bezoekjes zou ze hem bedreigen.

De stalker werd in 2017 al opgepakt omdat ze zich op Drake's privéterrein bevond. Daarna bleef ze contact zoeken met de rapper en zijn familie, is te lezen in juridische documenten die entertainmentsite TMZ in handen heeft. De vrouw zou Drake en zijn naasten ook in e-mails hebben bedreigd.

De rapper wil dat de vrouw bij hem en zijn familie uit de buurt blijft. Drake heeft door haar gedrag ook "emotioneel leed".