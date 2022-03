Ozzy Osbourne keert na meer dan 25 jaar terug naar zijn geboorteland Engeland. De 73-jarige rocker vindt dat hij in zijn huidige woonplaats Los Angeles veel te veel belasting moet betalen.

Ozzy en zijn vrouw Sharon Osbourne gaan binnenkort fulltime wonen in het huis dat ze al hebben in het graafschap Buckinghamshire. "We gaan weg uit L.A. We zijn daar een beetje verdrietig over, maar de belasting wordt te hoog. Ik ben verdrietig, omdat ik het geweldig vind om hier te zijn en te wonen", vertelt de zanger aan de Daily Mirror.

De muziekstudio die hij in zijn woning in Los Angeles heeft, verhuist mee. "Ik ga daar een schuur bouwen en mijn eigen studio maken", vertelt Osbourne. "Ik blijf muziek maken en mijn band gaat langskomen."

Het stel woont pas een paar jaar in hun huidige huis in Los Angeles. Een van de huizen in Amerika waar Osbourne met zijn gezin heeft vertoefd, is het grote landhuis in Beverly Hills dat te zien was in de realityserie The Osbournes (2002-2005).