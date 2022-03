Peter Pannekoek en Lange Frans hebben een "verhelderend en respectvol" gesprek gevoerd over de opmerkingen die de cabaretier in zijn oudejaarsconference over de rapper maakte. Ook spraken de twee over hun verschil van inzicht omtrent de coronacrisis, vertelde Pannekoek aan het AD. Het gesprek is binnenkort terug te luisteren in de podcast van Lange Frans.

"Het was een vriendelijk gesprek", aldus Pannekoek. "Waarvan je hoopt dat meer mensen die verschillend tegen zaken aankijken dat zo voeren. Hij had heel veel vragen aan mij. Volgens mij wordt het ook een heel lange aflevering van zijn podcast."

Er ontstond frictie tussen de cabaretier en rapper vanwege de oudejaarsconference, waarin Pannekoek Lange Frans omschreef als "de enige rapper bij wie je de dyslexie in de nummers terughoort". Ook zei hij: "Als jij Lange Frans meer vertrouwt dan de arts, prima. Maar ik vind ook: in de toekomst, als je ergens last van hebt, dan ga je niet naar het ziekenhuis. Dan ga je naar dokter Lange Frans. Die niet in medicijnen gelooft, maar wel in ufo's."

Daar kon de rapper niet om lachen en het mondde uit in een ruzie via Twitter. Later nodigde Lange Frans de cabaretier uit voor een gesprek in zijn podcast. Daar is Pannekoek op ingegaan.