Op woensdag 16 maart wordt uitspraak gedaan in het kort geding dat Famke Louise tegen YouTube-programma Roddelpraat van Dennis Schouten en Jan Roos heeft aangespannen. Dit bevestigt haar advocaat Patty de Leeuwe, die niet inhoudelijk op de zaak wil ingaan.

Famke Louise liet in januari weten stappen te ondernemen tegen Roddelpraat, omdat Schouten een niet-uitgebracht nummer van haar had laten horen in een uitzending. In het lied haalt ze uit naar haar voormalige manager Ali B. Volgens Schouten kan daaruit worden opgemaakt dat de zangeres door de rapper is misbruikt.

Het nummer dat in Roddelpraat te horen was, had Famke Louise voor zichzelf opgenomen nadat ze had gebroken met haar manager. Ze was boos en wilde dingen van zich afschrijven, vertelde ze eerder in een video op Instagram. Daarna is het volgens haar ook weer goed gekomen met Ali B. Ook zegt ze dat er nooit iets is voorgevallen tussen haar en de rapper, die door oud-kandidaten van The voice of Holland wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag en verkrachting.

Famke Louise hoopt met het kort geding voor elkaar te krijgen dat de desbetreffende aflevering offline wordt gehaald, aldus haar advocaat. Ook wil de zangeres een rectificatie. Roddelpraat was niet direct bereikbaar voor commentaar.