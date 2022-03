Boer Jan en Nienke, die te zien waren in het seizoen van Boer zoekt Vrouw dat in 2020 werd uitgezonden, zijn voor de tweede keer uit elkaar gegaan. Het was een gezamenlijke beslissing, vertelt de boer volgens het AD aan de website van het programma.

"We hebben het echt geprobeerd en het ging ook een tijd hartstikke goed. Maar toch kwamen we erachter dat er geen gezamenlijke toekomst voor ons was", zegt Jan, die een zorgboerderij heeft in Noord-Holland.

"We hebben besloten ieder onze eigen weg te gaan. Het is heel verdrietig geweest, maar voor ons beiden het beste."

Jan en Nienke lieten in de zomer van 2020 weten dat ze andere ideeën hadden over de toekomst en dat ze daarom een punt achter hun relatie hadden gezet. De 37-jarige Jan, die vier kinderen heeft met zijn ex-vrouw, had onder meer twijfels bij de kinderwens van Nienke.

In de kerstspecial die eind 2020 werd uitgezonden, maakten ze bekend toch weer samen te zijn.

Met de breuk van Jan en Nienke zijn er geen stellen meer samen uit hun seizoen van Boer zoekt Vrouw. Een nieuwe reeks wordt momenteel uitgezonden door KRO-NCRV.