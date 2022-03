Marilyn Manson (53) heeft zijn voormalig geliefde Evan Rachel Wood (34) aangeklaagd, omdat de zanger meent dat Wood hem door de documentaire die ze over hem heeft gemaakt hem in een kwaad daglicht wil stellen. In 2021 vertelde Wood en vier andere vrouwen door de zanger te zijn misbruikt.

Manson, wiens echte naam Brian Hugh Warner is, is van mening dat Wood haar vriendin Illma Gore heeft opgestookt tegen hem om verhalen over verkrachtingen de wereld in te brengen, om daar uiteindelijk zelf financieel beter van te worden.

In de aanklacht beschuldigt Manson zijn ex er tevens van een brief te hebben vervalst, mailaccounts in zijn naam te hebben aangemaakt en zijn computer te hebben gehackt om hem te framen, meldt The Hollywood Reporter.

Volgens de advocaten van de zanger heeft Wood nooit aangifte gedaan van seksueel misbruik of seksueel ontoelaatbaar gedrag toen ze een relatie met Manson had. De twee waren samen tussen 2006 en 2010, en ook in de jaren nadat ze uit elkaar waren is er nooit iets gemeld door Wood, zeggen Mansons advocaten.

Woods documentaire Phoenix Rising verschijnt deze maand op HBO in de Verenigde Staten. Hierin deelt ze haar ervaringen als slachtoffer van emotionele, fysieke en seksuele mishandeling, waar Manson zich volgens haar schuldig aan gemaakt zou hebben.