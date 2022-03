Dave Roelvink snapt nu hij zelf vader is waar de zorgen van zijn ouders al die tijd vandaan kwamen. De realityster heeft zijn vader en moeder daarom excuses aangeboden voor zijn gedrag in het verleden.

"Nu snap ik wel wat mijn ouders met mij hebben meegemaakt, ik ben natuurlijk een losbol eerste klas geweest", vertelt Roelvink in gesprek met De Telegraaf.

De realityster zegt dat hij zich heel kwetsbaar voelt nu hij sinds 30 oktober de vader van Dean is. "Ik begrijp nu pas hoe mijn moeder zich gevoeld moet hebben als ik om 5.00 uur in de morgen nog niet thuis was en met mijn vrienden lam op het Leidseplein stond, als we met politie links en rechts te maken hadden. Ik hou mijn hart vast voor die kleine."

"Kleine kinderen kleine zorgen, grote kinderen grote zorgen. Ik heb ook tegen mijn ouders gezegd: 'Sorry! Ik snap jullie nu!'", aldus de nu 27-jarige Roelvink.

De kersverse vader merkt nu al dat hij qua opvoedstijl meer op zijn moeder dan op zijn bekende vader Dries lijkt. "Ik ben eerder overbezorgd, net als mijn moeder. Mijn vriendin denkt dan: heb je hem weer. Als ze op visite gaat bij iemand zeg ik: 'Doe voorzichtig, geef hem niet aan kleine kinderen, straks laten ze hem vallen. Heeft hij genoeg kleding aan?' Continu zit ik in de controle, ik ken dat van mijn moeder."

Dries Roelvink komt constant bij Dave over de vloer om zijn kleinzoon te bezoeken. "M'n vader is een hele lieve opa voor Dean. Hij verwijt zichzelf vaak dat hij er in onze jeugd niet geweest is door zijn carrière en daardoor veel bij mijn moeder en oma heeft neergelegd. In mijn beleving was hij er op belangrijke momenten altijd, maar je merkt dat hij nu zijn tweede kans pakt."