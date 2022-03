Kim Kardashian is sinds woensdag officieel gescheiden van Ye. Een rechter heeft woensdag bepaald dat de realityster weer als alleenstaand persoon door het leven gaat, meldt entertainmentsite TMZ.

De 41-jarige Kardashian was woensdag via een videoverbinding aanwezig bij de rechtszaak. Ye, zoals de rapper zich tegenwoordig noemt, was afwezig. Zijn advocaat had namens Ye een aantal voorwaarden gesteld voor de scheiding.

Zo wilde Ye dat elk recht op terugbetaling van geld dat moet worden verdeeld blijft bestaan in het geval dat hij of Kardashian overlijdt. De rechter willigde dit verzoek in, maar ging niet mee in de andere twee verzoeken van de rapper. Ye wilde bijvoorbeeld ook dat Kardashian geen vermogen zou overdragen dat ze in beheer had.

Bronnen van TMZ meldden dat Ye zelf ook graag wilde dat de rechter de scheiding zou toekennen. Eerder leek het er nog op dat hij zich daartegen met hand en tand wilde verzetten.

De twee zijn al een tijd uit elkaar. Kardashian is tegenwoordig aan het daten met komiek Pete Davidson, terwijl Ye begin dit jaar een kortstondige relatie had met actrice Julia Fox.